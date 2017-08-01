أمريكا تطور طائرة جديدة أسرع من الصوت بـ 6 مرات - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

تطور شركة ” لوكهيد مارتن ” رائدة صناعة الأسلحة في العالم؛ طائرة أمريكية عملاقة اسمها ” إس آر 72 ” تطير أسرع من الصوت بـ 6 مرات لتكون خليفة الطائرة الأسرع من الصوت أيضا ” إس آر 71 ” والتي أطلق عليها كذلك لقب ” الشحرور ” أو ” بلاك بيرد ” ، والتي أحيلت إلى التقاعد في 1998.

وستكون الطائرة ” إس آر 72 ” التي يطلق عليها لقب ” ابن الشحرور ” ، أسرع بنحو الضعفين من ” الشحرور ” وستصل سرعتها إلى 4000 ميل في الساعة أو 6400 كيلو متر في الساعة، وتحديدا 6 ” ماخ ” ، ما يعني أنها لن تترك مجالا لأي شيء للاختباء عندما تكتشفه.

” ابن الشحرور ” عبارة عن طائرة استطلاع من دون طيار ” درون ” عملاقة، يمكنها أيضا شن هجمات صاروخية، مع احتمال توفير مجال لقائد طائرة.

وتعكف شركتا ” لوكيهد مارتن ” ، و ” إيروجيت روكيتداين ” في كاليفورنيا على تطوير الطائرة، ويعتقد أن مواصفاتها ستكون أصغر حجمًا من ” الشحرور ” ، وربما يكون حجمها بحجم طائرة ” إف 22 ” . ومن المنتظر بدء التشغيل التجريبي للنموذج الأولي منها عام 2020، ومن المقرر أن تدخل الخدمة عام 2030.