⁠⁠⁠⁠⁠نشطاء يتداولون صورة لتوأمي عمر السومة - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، صورة لطفلي لاعب الأهلي، المحترف السوري عمر السومة، واللذين رُزق بهما، عقب وصوله من معسكر الفريق الذي أقيم في النمسا، استعدادًا للموسم الجديد.

من جانبها، أبدت جماهير الأهلي سعادتها بالتوأمين، وقدمت التهنئة للاعب السوري لقدوم طفليه عبدالله ومحمد، مُتمنين أن يبارك الله فيهما، وأن يجعلهما قرة عيون والديهما.

وكان ” السومة ” ، أعلن عن قدوم توأميه إلى الحياة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” .