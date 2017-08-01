⁠⁠⁠⁠⁠الحرس الثوري الإيراني يستخدم طرقا جديدة لتهريب السلاح إلى اليمن - صحيفة صدى الالكترونية

طهران(صدى):

بدأ الحرس الثوري الإيراني في استخدام طريق جديد عبر الخليج لنقل شحنات أسلحة سرية إلى الحوثيين في اليمن.

وأرسلت إيران وفقًا لمصادر؛ أسلحة ومستشارين عسكريين إلى الحوثيين، إما مباشرة إلى اليمن أو عبر الصومال، ولكن هذا المسار تغير بسبب الاحتكاك بدوريات السفن البحرية الدولية في خليج عمان وبحر العرب، ليُنْقَل العتاد والسلاح عبر هذا المسار في قوارب أصغر أعلى الخليج، حيث تواجه تدقيقًا أقل.

ويكون تسليم وتسلم الشحنات في المياه الكويتية، وفي ممرات ملاحية دولية قريبة منها، فيما أشارت المصادر إلى أن إيران نجحت على مدار الشهور الستة الماضية؛ في تهريب أجزاء صواريخ لا يمكن إنتاجها في اليمن.