طالبان تصدر النسخة الأولى من مجلتها لاستقطاب مقاتلين جدد - صحيفة صدى الالكترونية

إسلام آباد(صدى):

نشرت حركة طالبان الباكستانية النسخة الأولى من مجلتها ” سنة خولة ” ، في محاولة لاستقطاب مجندين جدد للانضمام إلى صفوفها، وأجرت مقابلة مع زوجة زعيم حركة طالبان، التي لم يذكر اسمها، تحدثت فيها عن زواجها من فضل الله الخراساني عندما كان عمرها 14 عاما.

وقالت: ” أسألكن لماذا كل هذه الضجة في كل مكان الآن عن زواج القاصرات. علينا أن نفهم أنه إذا ترك الصبيان والفتيات الناضجون دون زواج لفترة طويلة، فقد يصبحون مصدرا للدمار الأخلاقي للمجتمع ” .

وجاء في المقال الافتتاحي للمجلة ” نريد أن نحفز المسلمات للتقدم والانضمام إلى صفوف المقاتلين ” .

وتضمنت المجلة عمودا يقدم النصائح للراغبات في القتال يشدد على ” تنظيم التجمعات السرية في المنزل، ودعوة أخواتكن الجهاديات اللواتي يفكرن مثلكن، وتوزيع المواد المكتوبة التي تتحدث عن القتال، وتنظيم دروس التدريبات الجسدية لأخواتكن، وتعليمهن كيفية استخدام الأسلحة البسيطة والقنابل اليدوية ” .

وفي المجلة التي صدرت بالإنجليزية مقال لطبيبة باكستانية تصف فيها قرارها بالتخلي عن التعليم الغربي وتبني الفكر المتطرف بعنوان ” رحلتي من الجهل إلى الوعي ” .

وتنشر حركة طالبان مطبوعات باللغتين الأوردو والإنجليزية على أمل استقطاب المجندين إلى صفوفها.