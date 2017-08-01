الإمارات تطلق صالون جوي لـ " الإيرباص " A380 مستوحاه من مقصورات اليخوت - صحيفة صدى الالكترونية

أبو ظبي(صدى):

خلال رحلة إلى كوالالمبور، أطلقت طيران الإمارات الصالون الجوي لطائرات الإيرباص A380 بحلته الجديدة، وذلك بمناسبة مضي تسع سنوات على دخول هذه الطائرات الخدمة ضمن أسطولها.

ويزيد عدد الركاب الذين نقلتهم طيران الإمارات على طائراتها الإيرباص A380 منذ عام 2008 على 80 مليون شخص.

وكان طيران الإمارات، وضعت الصالون الجوي قيد الخدمة للمرة الأولى في الأول من أغسطس العام 2008 وأصبح منذ ذلك الحين ميزة بارزة وفريدة لطائراتها الإيرباص A380 ذات الطابقين.

وأسهمت التحسينات الجديدة التي أدخلت على الصالون الجوي المستوحاة من مقصورات اليخوت الخاصة في توفير جو أكثر راحة لركاب الدرجتين الأولى ورجال الأعمال.

ويستوعب الصالون الجوي 26 شخصا ويقدم لهم 18 نوعا من المأكولات الخفيفة وأشهرها شطائر السلمون والفاكهة الطازجة وأجود أنواع العصائر الطازجة والمرطبات.

ويضم الصالون شاشة تلفزيون مسطحة قياس 55 بوصة تتيح للمسافرين الاطلاع على أحدث المعلومات عن رحلتهم أو الاستمتاع بالبث التلفزيوني الحي لآخر الأخبار والأحداث الرياضية.

وقامت طيران الإمارات مؤخرا بتوسيع خدمة الإنترنت اللاسلكي ” Wi-Fi ” المجانية على الطائرات لأعضاء سكاي واردز طيران الإمارات والمسافرين في الدرجتين الأولى ورجال الأعمال.

وتعد الناقلة أكبر مشغل للإيرباص A380 ويضم أسطولها 96 طائرة من هذا الطراز ولديها طلبيات مؤكدة لشراء 46 طائرة إضافية وتعد الإيرباص A380 خيارا مفضلا للركاب.

وتسير طيران الإمارات رحلات بطائرات الإيرباص A380 إلى 48 وجهة في 6 قارات أحدثها ساو باولو والدار البيضاء ونيس.