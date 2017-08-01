احتياطي النقد الأجنبي لقطر يتراجع 10.4 مليار دولار - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

أعلن بنك قطر المركزي، اليوم الثلاثاء، تراجع صافي احتياطي النقد الأجنبي لديه 10.4 مليار دولار في الفترة من يونيو، ليصبح الإجمالي 24.4 مليار، لتصل الاحتياطات لأدنى مستوى خلال الـ5 أعوام الأخيرة.

وقطعت المملكة، ومصر، والإمارات، والبحرين، العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر يوم 5 يونيو الماضي، ما دفع بعض البنوك وصناديق استثمارات المحافظ العالمية لسحب بعض الأموال من الدوحة، ما أدى لاستنزاف احتياطها الأجنبي.

مصادر خليجية أشارت إلى أن الحكومة القطرية قد تلجأ لصندوق الثروة السيادية القطري الذى بحوزته ما يقرب من 180 مليار دولار أو أكثر من الأصول الأجنبية السائلة، لاستخدامها فى تعويض النقص فى احتياطيات البنك المركزى، عندما تقرر السلطات أن ذلك ضرورى.

وأظهرت بيانات اقتصادية رسمية الأحد الماضى، أن المقاطعة التى فرضتها الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب على قطر خفضت واردات الأخيرة بما يزيد على الثلث فى يونيو، فى حين تراجعت الصادرات أيضا باستثناء شحنات الغاز الطبيعى المسال.