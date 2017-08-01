⁠⁠⁠⁠⁠تعيين عبدالله بن صايل متحدثًا رسميًا لهيئة النقل العام - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أعلنت هيئة النقل العام تعيين الأستاذ عبدالله بن صايل المطيري متحدثًا رسميا للهيئة، إلى جانب توليه مهام عمله كمدير عام للاتصال المؤسسي في الهيئة.

وأكد ” المطيري ” ، من جهته أنه فخور بالانضمام إلى هيئة النقل العام، وهي الكيان الوطني الشاب الذي يلعب دورا تنظيميا وتشريعيا لا غنى عنه في قطاع النقل البري والبحري والسككي.

وأشار إلى أهمية ما تقوم به الهيئة من تقنين وترسيخ البنية النظامية لقطاع النقل بما يتماشى ومكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك ضمن إطار عمل مهني كفيل بالانتقال بمفهوم النقل العام وضوابطه ومقاييسه في المملكة، وتهيئة أرضية راسخة لهذا القطاع الذي يحتل أولوية في حياة الإنسان، الأمر الذي يتيح فرصة جديدة لتطوير وتوطين قطاع النقل وتسهيل مهمة مزودي الخدمة بما يواكب العصر ويعكس صورة حقيقية عن قدرات المجتمع السعودي، وما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.

وكان عبدالله صايل حصل على ماجستير اللغة الإنجليزية عن دراسة علمية بعنوان ” أثر وسائل الإعلام على اكتساب اللغة الإنجليزية ” .

ويمكن التواصل مع المتحدث الرسمي لهيئة النقل العام من خلال إيميل الإدارة العامة للاتصال المؤسسي https:[email protected]