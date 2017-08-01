وليام هيج: بريطانيا تواجه كارثة حال الخروج المتعجل من الاتحاد الأوروبي - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

أكد الرئيس السابق لحزب المحافظين، أنه إذا فشل وزير المالية فيليب هاموند في التوصل إلى طريقة سلسة تحد من التعجل في انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، فإن بريطانيا ستواجه أكبر فوضى اقتصادية ودبلوماسية ودستورية في العصر الحديث.

وطالب هيج بنهج للانفصال يقوم على تبسيط المفاوضات ويقلل الحاجة لسن تشريعات متعجلة ويطمئن الشركات ويتضمن البقاء في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي خلال فترة انتقالية.

ومنذ اقتراح رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، بإجراء انتخابات مبكرة الشهر الماضي، ثارت الشكوك حول مستقبل انفصال بريطانيا عن الاتحاد وسط خلافات بين الوزراء حول وتيرة الانسحاب من التكتل الذي أصبحت بريطانيا عضوا فيه عام 1973 وأسلوبه وشروطه.

وتواجه ماي ضغوطا شعبية للتخفيف من حدة خططها لانفصال لا تشوبه أي عراقيل.