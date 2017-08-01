مقتل 15 شخصًا في انفجار مسجد بأفغانستان - صحيفة صدى الالكترونية

كابل(صدى):

وقع انفجار في مسجد للشيعة بمدينة هرات الأفغانية، أسفر عن مقتل 15 على الأقل، وسقوط عدد كبير من المصابين.

وقال عبد الحي والي زادة، المتحدث باسم الشرطة المحلية، إن المؤشرات الأولية توضح أن أكثر من شخص نفذوا الهجوم، إذ فجر انتحاري شحنة ناسفة بينما ألقى آخر قنابل على المصلين ” .

وهز الانفجار مسجد مدينة هرات التى تعد كبرى مدن غرب أفغانستان قرب الحدود الإيرانية، وفق ما أفادت وزارة الداخلية والشرطة، وقال المتحدث باسم الداخلية نجيب دنيش: ” وقع انفجار عند مدخل مسجد الجوادية بسيارة مفخخة ” ، ثم أشار إلى احتمالية حدوث الانفجار باستخدام عبوة ناسفة.