وفاة عبدالعزيز العنزي مدير جامعة تبوك - صحيفة صدى الالكترونية

محمود البلوي(صدى):

توفي الدكتور عبدالعزيز بن سعود العنزي، مدير جامعة تبوك، اليوم الثلاثاء.

وعبّر وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى وعدد من منسوبي التعليم الجامعي بالوزارة عن تعازيهم ومواساتهم لأسرة الفقيد وذويه.

وكان العنزي قد تولى إدارة الجامعة في عام 1428، بعدما خدم في مجلس الشورى لعامين بعد تدرجه في عدد من المناصب الإدارية في عدد من الجامعات.