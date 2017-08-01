وفاة عبدالعزيز العنزي مدير جامعة تبوك - صحيفة صدى الالكترونية

وفاة عبدالعزيز العنزي مدير جامعة تبوك
توفي الدكتور عبدالعزيز بن سعود العنزي، مدير جامعة تبوك، اليوم الثلاثاء.
وعبّر وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى وعدد من منسوبي التعليم الجامعي بالوزارة عن تعازيهم ومواساتهم لأسرة الفقيد وذويه.
وكان العنزي قد تولى إدارة الجامعة في عام 1428، بعدما خدم في مجلس الشورى لعامين بعد تدرجه في عدد من المناصب الإدارية في عدد من الجامعات.
سعودي وافتخر[ عدد التعليقات: 154 ] نشر منذ 32 دقيقة
الله يرحمه ويغفرله
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 1349 ] نشر منذ 30 دقيقة
لاحول ولا قوة إلا بالله الله يرحمه ويجعل مثواه الجنه .
ض[ عدد التعليقات: 79 ] نشر منذ 12 دقيقة
الله يرحمه كان با الشورى