 شراكة بين " داعش " والمافيا الإيطالية لتزويدهم بالنفط المهرب لأوروبا - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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شراكة بين ” داعش ” والمافيا الإيطالية لتزويدهم بالنفط المهرب لأوروبا

شراكة بين ” داعش ” والمافيا الإيطالية لتزويدهم بالنفط المهرب لأوروبا
روما(صدى):

تحقق الشرطة الإيطالية في تقارير تكشف أن عصابات المافيا عقدت شراكة مع تنظيم ” داعش ” الإرهابي لتزويدها بالنفط المهرب إلى أوروبا.

واكتشفت الشرطة أن كمية النفط القادمة من سوريا وليبيا؛ تجاوزت مخزون بعض المصافي الإيطالية، وأن تلك الكمية لا ينبغي ” أن تكون هناك ” .

وقال مصدر: ” إننا لا نعرف ما إذا كان داعش أو غيرهم من المتاجرين وراء هذا الأمر ” ، ولكن التحقيقات في فينيسيا وبوليا أظهرت مشاركة منظمات المافيا في أعمال البترول.


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