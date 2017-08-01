شراكة بين " داعش " والمافيا الإيطالية لتزويدهم بالنفط المهرب لأوروبا - صحيفة صدى الالكترونية

روما(صدى):

تحقق الشرطة الإيطالية في تقارير تكشف أن عصابات المافيا عقدت شراكة مع تنظيم ” داعش ” الإرهابي لتزويدها بالنفط المهرب إلى أوروبا.

واكتشفت الشرطة أن كمية النفط القادمة من سوريا وليبيا؛ تجاوزت مخزون بعض المصافي الإيطالية، وأن تلك الكمية لا ينبغي ” أن تكون هناك ” .

وقال مصدر: ” إننا لا نعرف ما إذا كان داعش أو غيرهم من المتاجرين وراء هذا الأمر ” ، ولكن التحقيقات في فينيسيا وبوليا أظهرت مشاركة منظمات المافيا في أعمال البترول.