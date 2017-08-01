بالفيديو.. سرقة هواتف " آيفون " من داخل شاحنة بهولندا أثناء تحركها - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

اعتقلت الشرطة الهولندية 5 رجال، ووجهت لهم تهمة سرقة أجهزة ” آيفون ” بقيمة 500 ألف يورو، من داخل شاحنة متحركة على طريق سريع، بالاستعانة بسيارة معدلة.

وأظهر مقطع فيديو صورته مروحية الشرطة في عام 2012 ونشرته السلطات قبل أيام؛ الشاحنة التي كانت تسير ليلا بسرعة عالية، فيما اقتربت منها سيارة اللصوص، المعدلة بحيث تسمح ببقاء أحد اللصوص على مقدمتها، فيما كان يقترب من الشاحنة، ويكسر بابها، ثم يتناول الجوالات من ماركة ” آيفون ” ويسحبها من داخل الشاحنة إلى سيارته، ويعود بكل هدوء، دون أن يحدث جلبة تنبه السائق.

وألقت الشرطة الهولندية القبض على اللصوص الخمسة، وهم من رومانيا، وأعمارهم بين 33 و43 سنة، واستعادت الجوالات، ووجهت لهم تهمة السرقة باستخدام سيارة ” فان ” ، تم فتح ثقب في سقفها لتمكنهم من السرقة، وهو ما فسر للشرطة العديد من السرقات التي تمت بنفس الطريقة سابقًا، والتي وصل عددها إلى 17 جريمة سرقة، منذ عام 2015.