غواصة سعودية: ساحل المملكة ثروة تناسب النشاطات الأسرية - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

تحدثت غواصة سعودية عن مواقع الغوص المنتشرة على طول ساحل المملكة الغربي على البحر الأحمر، والذي يمتد على مسافة 3.4 ألف كيلومتر، كأحد أفضل الأماكن المخصصة للغوص في العالم.

وقالت السيدة السعودية ريم بخيت، وهي أحد أبرز مدربي الغوص وناشطي حماية البيئة البحرية في مدينة جدة، إلى جانب عملها في الإشراف التربوي والاجتماعي: ” كانت نشاطاتنا الأسرية في السابق تنحصر في ارتياد المراكز التجارية أو المطاعم ” .

وأضافت ريم بخيت: ” لكن اليوم، ومع انتشار مواقع الغوص، أقول للجميع إن لدينا ثروة في نهاية الشارع، وهي مواقع الغوص، ومختلف النشاطات البحرية المتاحة على شاطئ المملكة الغربي ” .

وأشارت إلى أن السياحة البحرية في المملكة تتميز بكونها ملائمة لجميع أفراد الأسرة، بما يناسب الأسر الخليجية بشكل عام، وقد تبعد مواقع الغوص من شعبٍ مرجانية وغيرها ساعة أو أكثر عن الشاطئ.