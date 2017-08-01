بالفيديو.. اشتعال النيران في نخلة ضربها البرق - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو يظهر احتراق نخلة في أحد الشوارع بالمدينة المنورة بعدما ضربها البرق، اليوم (الثلاثاء)، في ظل الأجواء الماطرة التي تشهدها المناطق الغربية من المملكة.

ورصد عدد من الأشخاص المتواجدين في الموقع لحظة اشتعال النيران في النخلة وتصاعد ألسنة اللهب منها، في حين حضرت فرق الدفاع المدني إلى الموقع بسرعة لمباشرة الحادث وإطفاء الحريق.

يشار إلى أن عدداً من مناطق غرب المملكة تشهد منذ بداية هذا الأسبوع هطول أمطار غزيرة سالت على إثرها الأودية.