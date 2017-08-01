بالفيديو.. مودل روز تكشف خبايا السناب شات والواتساب - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. مودل روز تكشف خبايا السناب شات والواتساب
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعارضة الأزياء مودل روز، تكشف خلاله خبايا السناب شات والواتساب.
وظهرت ” روز ” وهي تقود سياراتها، وتتحدث لمحبيها عن إشاعات التجسس التي يرودها البعض على بعض الوسائل التكنولوجية التي نستخدمها في حياتنا اليومية مثل السناب شات والواتساب وغيرها من الوسائل الأخرى.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31078 ] نشر منذ 1 ساعة
طلع علوم خلق الله .. خباياهم وخبالهم ,,
,, عن طريق السذاجه والمصاخه صاروا هم انفسهم يتجسسون على انفسهم ,,
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 995 ] نشر منذ 35 دقيقة
مهو تجسس
بالعكس فضح الاسرار اليوميه
بموافقة اصحابه وهذي كل الحكايه
💥انا صراحة عجبني الجهاز irobot
على قولتها الشغاله😅
كم سعره اللي جربه يفيدنا بمعلومات عنه