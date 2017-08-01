 بالفيديو.. مودل روز تكشف خبايا السناب شات والواتساب - صحيفة صدى الالكترونية

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بالفيديو.. مودل روز تكشف خبايا السناب شات والواتساب

بالفيديو.. مودل روز تكشف خبايا السناب شات والواتساب
نورة الشهري(صدى):

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعارضة الأزياء مودل روز، تكشف خلاله خبايا السناب شات والواتساب.

وظهرت ” روز ” وهي تقود سياراتها، وتتحدث لمحبيها عن إشاعات التجسس التي يرودها البعض على بعض الوسائل التكنولوجية التي نستخدمها في حياتنا اليومية مثل السناب شات والواتساب وغيرها من الوسائل الأخرى.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 31078 ] نشر منذ 1 ساعة

طلع علوم خلق الله .. خباياهم وخبالهم ,,

,, عن طريق السذاجه والمصاخه صاروا هم انفسهم يتجسسون على انفسهم ,,

[ عدد التعليقات: 995 ] نشر منذ 35 دقيقة

مهو تجسس
بالعكس فضح الاسرار اليوميه
بموافقة اصحابه وهذي كل الحكايه
💥انا صراحة عجبني الجهاز irobot
على قولتها الشغاله😅
كم سعره اللي جربه يفيدنا بمعلومات عنه

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