بالفيديو.. مودل روز تكشف خبايا السناب شات والواتساب - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعارضة الأزياء مودل روز، تكشف خلاله خبايا السناب شات والواتساب.

وظهرت ” روز ” وهي تقود سياراتها، وتتحدث لمحبيها عن إشاعات التجسس التي يرودها البعض على بعض الوسائل التكنولوجية التي نستخدمها في حياتنا اليومية مثل السناب شات والواتساب وغيرها من الوسائل الأخرى.