السديس يدشن قاعة الاجتماعات الجديدة بإدارة المستفيدين بالرئاسة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم قاعة الاجتماعات الجديدة بإدارة المستفيدين بالرئاسة العامة.

وأوضح مدير إدارة المستفيدين بالرئاسة عبدالعزيز العواد أن تدشين القاعات الجديدة وما تضمه من تجهيزات وتقنية حديثه تدعم الاجتماعات المقامة في هذه القاعات، لافتا النظر إلى أن ما تحقق جاء نتيجة حرص معالي الرئيس العام على أن تكون البيئة المكانية مناسبة للاجتماعات في محيط العمل وبما يحقق منهجية التحول المؤسسي (2020)، وأن تكون بيئة تساعد على الاستفادة من مخرجات الدورات وورش العمل والسعي لتحقيق رؤية (2030).