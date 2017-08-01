البرلمان الباكستاني ينتخب شهيد عباسي رئيسًا للوزراء - صحيفة صدى الالكترونية

إسلام آباد(صدى):

انتخب البرلمان الباكستاني، وزير النفط السابق رجل الأعمال شهيد حقان عباسي، رئيسًا للوزراء اليوم الثلاثاء، خلفًا لنواز شريف الذي أقالته المحكمة العليا الجمعة الماضية.

وأعلن رئيس البرلمان سردار إياز صادق، أن ” عباسي ” حصل على 221 صوتًا من أصل 342، وهو رقم أعلى بكثير من غالبية الـ172 صوتًا الضرورية للفوز، على أن يؤدي اليمين لاحقًا.

وقضت المحكمة العليا في باكستان الجمعة بإقالة نواز شريف لعدم كشفه عن تقاضيه راتبًا شهريًا بقيمة 10 آلاف درهم ” 2700 دولار ” من شركة يملكها ابنه.

ولم يسحب شريف هذه الأموال، بحسب ما أظهرت وثائق المحكمة، إلا أن هيئة الحكم المؤلفة من 5 أعضاء رأت أن عدم كشفه عنها يعني أنه غير ” صادق ” ، وهو سلوك يتنافى مع المتطلبات الدستورية للسياسيين الباكستانيين.

يُشار إلى أن رئيس الوزراء الجديد، شهيد حقان عباسي، قد أطلق شركة طيران خاصة هي الأنجح في باكستان، وقد تشكلت حياته العملية، وأصبحت أكثر نجاحًا عندما عمل مهندس كهرباء لفترة في المملكة العربية السعودية.

وعيّن عباسي وزيرًا للنفط عندما فاز نواز شريف برئاسة الوزراء للمرة الثالثة في 2013.

ودرس في جامعة جورج واشنطن الأمريكية، وولد في كراتشي، إلا أنه عضو في برلمان موريي، التي تعتبر مقصدًا مفضلاً لشريف في إجازاته.

وعمل عباسي في الولايات المتحدة لفترة، وفي السعودية فترة أخرى، مهندسًا كهربائيًا قبل أن يدخل الساحة السياسية بعد مقتل والده الوزير في حكومة الجنرال ضياء الحق، في انفجار مخزن ذخيرة يعود إلى وكالة الاستخبارات المتنفذة في روالبندي في 1988.