تأجيل محاكمة 66 شخصا بتهمة إنشاء تنظيم إرهابي - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

أجلت محكمة الجنايات المصرية، الحكم على 66 شخصًا بتهمة تأسيس جماعة متشددة موالية لتنظيم ” داعش ” في صعيد مصر، ليوم 10 سبتمبر المقبل.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين (بينهم 43 شخصًا محبوسًا)، إلى المحاكمة الجنائية بتهم من بينها تأسيس وقيادة جماعة إرهابية تعرف باسم (ولاية الصعيد) وتتبع تنظيم داعش أو الانضمام لها.

وقالت النيابة العامة المصرية: إن الجماعة كانت تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد عناصر أمنية وعسكرية ومسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم.