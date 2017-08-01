بدء موسم تنافس السيارات الخليجية في لندن - صحيفة صدى الالكترونية

لندن (صدى):

بدأ موسم التنافس بين أثرياء شباب الخليج في لندن، مع توافد السيارات الفارهة على أرقى فنادق ومساكن العاصمة البريطانية.

وأشارت صحيفة ديلي ميل البريطانية إلى أن وصول هؤلاء المتنافسين في شهر أغسطس حدث منتظم في السنوات الأخيرة، حيث يجلب شباب الخليج سياراتهم إلى لندن كنوع من التنافس على لفت الأنظار.

وتشمل السيارات المعروضة هذا العام سيارة زرقاء فضية ماركة رولز رويس في فندق جروسفينور هاوس في مايفير، وسيارة لامبورجيني فضية مع خطوط حمراء، عليها لوحات سعودية خارج فندق دورشستر.

وقالت الصحيفة إنه في السنوات الأخيرة، اشتكى الجيران في المنطقة الملكية في كنسينجتون وتشيلسي من العروض السنوية، لهؤلاء الصبية المتنافسين الذين يتباهون بسياراتهم ذات القدرات العالية.

وفرضت غرامات بقيمة ألف إسترليني في حال ترك صاحب السيارة ومحركاتها تعمل، ما قد يتسبب في اضطراب في الشارع.