بالفيديو.. أفعى تقتل مروضها بلذغة سامة أمام المارة - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. أفعى تقتل مروضها بلذغة سامة أمام المارة
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمرّوض أفاعي، لقي مصرعه شمال المغرب بسبب لدغة أفعى دأب على ترويضها.
وكان الحادث، وقع الإثنين الماضي، في حي بمدينة مارتيل الساحلية، عندما كان الراحل يلهو بالأفعى أمام المارة، حتى يتمكن من كسب بعض الدراهم، إلّا أنها غدرت به هذه المرة وأصابته في مقتل.
ورغم خبرته التي قضى فيها سنوات عدة يرّوض الأفاعي، إلّا أن إحداها لدغته ودست في عروقه سمًّا قاتلًا.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 31078 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمه ويحسن عزاء اهله ,, آمين ,,
,, هو في عاقل يلعب مع الأفاعي ؟؟
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 1349 ] نشر منذ 2 ساعتين
طباخ السم لازم يذوقه .لاحول و لا قوة إلابالله .
الله يرحمه .