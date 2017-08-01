⁠⁠⁠⁠⁠مؤلفة " هاري بوتر " تعتذر عن الترويج لفيديو مفبرك يخص ترامب - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

نشرت الكاتبة البريطانية ” ج. ك. رولينج ” ، مؤلفة سلسلة ” هاري بوتر ” الشهيرة، اعتذارًا على صفحتها بموقع التدوينات ” تويتر ” ، بعد اتهامها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالخطأ، بأنه تجاهل صبي معاق أراد مصافحته.

وكتبت المؤلفة البريطانية في وقت سابق: ” من المذهل والمقيت أن نرى ترامب يرفض مصافحة صبي صغير أراد فقط أن يلمس الرئيس ” ، في إشارة إلى فيديو بُثَ عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر الرئيس خلال حفل استقبال يمر أمام طفل جالس في كرسي نقال، يرفع يده باتجاهه دون أن يصافحه ترمب، ولكن تبين أن هذا الفيديو تم التلاعب به، وأن ترامب صافح الطفل، كما أكد والداه أيضا.

وأوضحت الكاتبة عند اكتشاف الخطأ: ” أبلغتني مصادر أن الفيديو لا يعكس ما حصل بالكامل، أعتذر من دون أي تحفظ من الطفل وعائلته ” ، دون أن يشمل اعتذارها الرئيس ترامب، لتحذف تغريدتها الأولى من حسابها.