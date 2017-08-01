بالصور.. ضبط 54 متسولًا وتحرير 1988 مخالفة مرورية في حملة أمنية - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

شنت شرطة منطقة عسير، حملة أمنية شاملة في جميع شرط المحافظات، والمراكز، ومراكز الضبط الأمني، تحت إشراف مدير شرطة المنطقة، اللواء صالح بن سليمان القرزعي.

وأشار الناطق الإعلامي، الرائد زيد محمد الدباش، إلى أن نتائج الحملة، كالتالي:

1- الأشخاص المطلوبون في قضايا جنائية وحقوقية (٦٣).

2- ضبط عدد (٥٤) متسولاً.

3- مجهولو الهوية (٤٠٦).

4- مخالفو نظام الإقامة والعمل (٧١٥).

5- ضبط (٥٩) سيارة مطلوبة.

6- ضبط عدد (١٠) مروجين بحوزتهم ٢٠ بلاطة حشيش، وعدد ٢٤٢ حبة كبتاجون و ١٤٢٨حزمة قات.

7- تحرير عدد (١٩٨٨) مخالفة مرورية.