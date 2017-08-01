أمير " تبوك " يستقبل نادي الاتحاد - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة تبوك اليوم الثلاثاء فريق نادي الاتحاد المشارك في دورة تبوك الدولية الثانية بقصر سموه الكريم.

واعتبر سموه الكريم مشاركة نادي الاتحاد في الدورة للعام الثاني على التوالي إضافة حقيقية للبطولة ومسماها.

كما أكد أن الاتحاد يعد واحداً من أهم وأعرق الأندية السعودية والتي تحمل مكانة خاصة لدى سموه، وتمنى سموه في ختام حديثه التوفيق للنادي في مسيرته المقبلة إلى جانب كافة الأندية المشاركة في الدورة.

من جانبه قدم نائب رئيس مجلس الإدارة، أحمد كعكي درع تذكاري لسمو الأمير معبرا عن شكره وامتنانه الذي يحمله نيابة عن كافة أعضاء الفريق على حسن الضيافة والاستقبال مشيراً بأن نادي الاتحاد يفخر بمشاركته في دورة تبوك الدولية للسنة الثانية على التوال.

مؤكداً أن نجاح البطولة يعود بعد فضل الله إلى حرص سموه الكريم ومتابعته الدائمة من أجل تحقيق التميز والريادة من خلال هذه الدورة .