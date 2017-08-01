مصيخ في بطولة العالم للقوى بدعوة من الأمير " نواف بن محمد " - صحيفة صدى الالكترونية

تركي السالم(صدى):

تلقى العضو السابق في مجلس إدارة الاتحاد السعودي للقوى، رئيس مجلس إدارة نادي الأمجاد بصبيا، علي بن يحيى مصيخ، دعوة من صاحب السمو الأمير نواف بن محمد آل سعود، عضو المكتب التنفيذي لتطوير الرياضة العالمية، عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للقوى؛ لحضور بطولة العالم في ألعاب القوى للكبار، التي تقام في العاصمة البريطانية لندن بعد ثلاثة أيام .

من جانبه رفع ” مصيخ ” شكره وعرفانه وامتنانه للأمير نواف بن محمد مؤكدا أن ذلك ليس مستغربا منه، متمنيا له دوام الصحة.