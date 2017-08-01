⁠⁠⁠⁠⁠العمل تضبط وافدين يبيعون الجوالات وملحقاتها داخل سياراتهم - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

شن مفتشو مكتب عمل الرياض بمشاركة الجهات الشريكة حملة تفتيشية على مجمعات الاتصالات جنوب العاصمة للتأكد من التزام أصحاب المحلات بالقرار الوزاري القاضي بتوطين مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات.

وتمكنت الحملة من ضبط وافدين من الجنسية العربية يمتهنون بيع الجوالات وملحقاتها في سيارتهم الخاصة في مواقف أحد المجمعات.

وتم ضبط المخالفة على الوافدين وإحالتهم إلى الجهات المختصة لتطبيق العقوبات المتبعة في مثل هذه الحالات.

ويعد تشغيل الوافدين في قطاع الاتصالات بيعًا وصيانة مخالفة صريحة لقرار وزارة العمل بالتوطين، ويعرّض أصحاب المحلات للعقوبات المنصوص عليها في القرار وفي نظام العمل.