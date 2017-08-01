بالصور.. بلدية ينبع تحرر مخالفات تتعلق بالصحة العامة - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

ضبطت بلدية محافظة ينبع، ممثلة في قسم مراقبة الأغذية، عددًا من المخالفات التي تتعلق بالصحة العامة، منها سوء النظافة، وتخزين اللحوم والأسماك بطريقة غير مطابقة للشروط الصحية، وتخزين أطعمة من اليوم السابق.

جاء ذلك أثناء الجولات الميدانية للمراقبين الصحيين ببلدية المحافظة، الذين ضبطوا عدة مخالفات تتعلق بالصحة العامة، منها تخزين أطعمة من اليوم السابق، وتدني مستوى النظافة، وسوء التخزين، بالإضافة إلى ضبط مخالفات صحية لتخزين اللحوم والأسماك بطريقة غير مطابقة للشروط الصحية، حيث تم إتلافها، وطُبِّقَت لائحة الغرامات والجزاءات بحقها.