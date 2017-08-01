⁠⁠⁠⁠⁠شركة تمور المملكة تطرح وظائف شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

طرحت شركة تمور المملكة لإنتاج وتعبئة التمور والحلويات بالقصيم، فرص وظيفية شاغرة، للعمل بمقر الشركة الرئيسي بالقصيم وبفروع متاجر في كل من “ الرياض، ومكة المكرمة، وجدة، والدمام، والخبر، وتبوك، وينبع، وأبها، وخميس مشيط، والخفجي ” .

وقالت الشركة، إن الوظائف المتاحة على مسمى:

– بائع معرض.

– مهندس زراعي.

– مندوب مبيعات.

وعلى الراغبين بالتقديم إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي: ([email protected] ) .

وللاستفسارات يرجى الاتصال على الهواتف التالية: (0163311111 – 0163310973) .