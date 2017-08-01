⁠⁠⁠⁠⁠شركة تمور المملكة تطرح وظائف شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

شركة تمور المملكة تطرح وظائف شاغرة
طرحت شركة تمور المملكة لإنتاج وتعبئة التمور والحلويات بالقصيم، فرص وظيفية شاغرة، للعمل بمقر الشركة الرئيسي بالقصيم وبفروع متاجر في كل من “ الرياض، ومكة المكرمة، وجدة، والدمام، والخبر، وتبوك، وينبع، وأبها، وخميس مشيط، والخفجي ” .
وقالت الشركة، إن الوظائف المتاحة على مسمى:
– بائع معرض.
– مهندس زراعي.
– مندوب مبيعات.
وعلى الراغبين بالتقديم إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي: ([email protected]) .
وللاستفسارات يرجى الاتصال على الهواتف التالية: (0163311111 – 0163310973) .
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