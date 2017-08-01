 ⁠⁠⁠⁠⁠شركة تمور المملكة تطرح وظائف شاغرة - صحيفة صدى الالكترونية

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⁠⁠⁠⁠⁠شركة تمور المملكة تطرح وظائف شاغرة

⁠⁠⁠⁠⁠شركة تمور المملكة تطرح وظائف شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

طرحت شركة تمور المملكة لإنتاج وتعبئة التمور والحلويات بالقصيم، فرص وظيفية شاغرة، للعمل بمقر الشركة الرئيسي بالقصيم وبفروع متاجر في كل من “ الرياض، ومكة المكرمة، وجدة، والدمام، والخبر، وتبوك، وينبع، وأبها، وخميس مشيط، والخفجي ” .

وقالت الشركة، إن الوظائف المتاحة على مسمى:
– بائع معرض.
– مهندس زراعي.
– مندوب مبيعات.

وعلى الراغبين بالتقديم إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي: ([email protected]) .

وللاستفسارات يرجى الاتصال على الهواتف التالية: (0163311111 – 0163310973) .


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