تكريم مواطن أنقذ 3 أسر من موت محقق - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

كرمت محافظة محايل عسير، المواطن علي آل عامر نظير قيامه بانقاذ ثلاث أسر من موت محقق بعد احتراق إحدى شقق العمارة السكنية التي يسكنونها في قرية المسلم شمال المحافظة بينها أسرة أحد المرابطين على الحد الجنوبي.

جاء ذلك خلال استقبال وكيل المحافظة علي إبراهيم الفلقي للمواطن علي بمكتبه بعد ظهر اليوم الثلاثاء وبحضور مدير إدارة الدفاع المدني بمحايل العقيد أحمد بن سعيد جلعود القحطاني.

من جانبه، ثمن ” الفلقي ” هذا العمل البطولي الذي قام به المواطن والذي حال دون وقوع كارثة لا تحمد عقباها.

وقال ” الفلقي ” ، إن هذا العمل ينم عن الوطنية التي يتحلى بها المواطن الذي يفتخر به وبفعله الإنساني والأمني الذي قام به ونقل العقيد أحمد بن سعيد القحطاني تحيايا وتقدير مدير عام الدفاع المدني في منطقة عسير وكافة منسوبي الدفاع المدني.