العكايشي يغيب عن الاتحاد ٤ أسابيع - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

كشفت بوبا العربية الشريك الطبي لنادي الاتحاد، تفاصيل إصابة مهاجم الفريق الدولي التونسي أحمد العكايشي.

وقالت ” بوبا ” ، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” أوضحت الفحوصات الطبية إصابة لاعب الاتحاد أحمد عكايشي بتمزق جزئي بالعضلة الرباعية للفخذ الأيمن ” .

وأكدت ” بوبا ” أن اللاعب يحتاج لعلاج تأهيلي لمدة من ٣ إلى ٤ أسابيع تحت إشراف الفريق الطبي الجديد للنادي.

وبات من المؤكد غياب ” العكايشي ” عن المشاركة في دورة تبوك بجانب أول جولتين للاتحاد في دوري جميل.