دراسة: ارتفاع حرارة الأرض درجتين مع نهاية القرن الـ 21 - صحيفة صدى الالكترونية

دراسة: ارتفاع حرارة الأرض درجتين مع نهاية القرن الـ 21
توقعت دراستان جديدتان؛ ارتفاع درجة الحرارة في العالم نهاية القرن الـ 21 بواقع درجتين مئويتين على الأقل.
الدراسة الأولى التي قادها البروفسور في جامعة واشنطن ” أدريان رافتيري ” ، قالت إن احتمالات ارتفاع درجة حرارة الأرض ما بين درجتين إلى 4.9 درجات تبلغ نسبتها 95%، فيما تبلغ احتمالات ارتفاع الحرارة ما بين 1.5 ودرجتين نسبة 5 %، وأن درجة الحرارة سترتفع بمتوسط 3.2 درجات مئوية.
وأشارت الدراسة الثانية التي أعدها ثورستن ماوريتسن من معهد ” ماكس بلانك ” للأرصاد الجوية، إلى أن درجة حرارة الأرض سترتفع بواقع درجتين مئويتين في نهاية 2100، حتى لو أوقف الإنسان الآن استخدام الوقود الأحفوري.
وتوقع ” ماوريتسن ” ارتفاع درجة الحرارة بـ 3 درجات مئوية حال استمرار انبعاثات الغازات الدفيئة 15 عامًا أخرى. ووفقا لأنصار البيئة فإن الدراستين أجريتا قبل انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس للمناخ مطلع يونيو الماضي.
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 357 ] نشر منذ 37 دقيقة
لا اظنه يأتي ذلك الوقت إلا والبحار سجرت والأرض زلزلت والعلم عند الله