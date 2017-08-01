إدراج مسؤول أمريكي مقال كـ " ميت " في دليل خريجي هارفارد - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أنتوني سكاراموتشي الذي أقيل من منصبه كمدير الاتصالات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ أدرج على أنه ميت في دليل خريجي كلية الحقوق بجامعة هارفارد.

الدليل الذي أرسلته الكلية للخريجين هذا الأسبوع؛ كانت به علامة بجانب اسم ” سكاراموتشي ” البالغ من العمر 53 سنة، تشير إلى أنه ميت.

وجاءت أنباء ذلك الخطأ في نفس اليوم الذي أقال فيه ” ترامب ” سكاراموتشي من منصبه كمدير للاتصالات بالبيت الأبيض بسبب مقابلة مع مجلة ” نيويوركر ” سادتها عبارات بذيئة.

واعترفت كلية هارفارد للحقوق بالخطأ في الدليل في بيان واعتذرت لسكاراموتشي وقالت: ” الخطأ سيُصَحَّح في نسخ لاحقة ” ولم تقدم أي تفسير لكيفية وقوع الخطأ.