بالصور.. نائب خادم الحرمين يستقبل الأمراء وأصحاب الفضيلة وجمعًا من المواطنين - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي، في قصر السلام بجدة اليوم أصحاب السمو الأمراء وأصحاب الفضيلة والمعالي وجمعا من المواطنين .

وفي بداية الاستقبال أنصت الجميع لتلاوة آيات من الذكر الحكيم .

بعد ذلك صافح نائب خادم الحرمين الشريفين أصحاب السمو الأمراء وأصحاب الفضيلة والمعالي وجمع المواطنين .

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالرحمن بن فرحان وصاحب السمو الأمير تركي بن فهد بن جلوي وصاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن تركي و صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن فهد بن سعد وصاحب السمو الأمير فيصل بن سعود بن محمد و صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة وصاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وكيل وزارة الحرس الوطني لشئون الأفواج و صاحب السمو الأمير سعود بن سعد بن تركي و صاحب السمو الأمير سلطان بن سعود بن فيصل و صاحب السمو الأمير خالد بن منصور بن جلوي وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سعود بن مساعد وصاحب السمو الأمير سعد بن خالد بن سعد وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن هذلول بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير سعود بن بدر بن محمد وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل المستشار بالديوان الملكي و صاحب السمو الأمير مشعل بن متعب بن ثنيان وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلطان بن عبدالله وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز و صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد المستشار بالديوان الملكي وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن منصور بن فيصل وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن منصور بن فيصل وصاحب السمو الأمير فيصل بن محمد بن سعد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز و صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن حمود بن سعود و صاحب السمو الأمير فهد بن تركي بن جلوي و صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية و صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن منصور بن فيصل و صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فيصل بن مساعد و صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن نواف بن فيصل و صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة و صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان المستشار بالديوان الملكي وأصحاب السمو الأمراء .

