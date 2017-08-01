الاحتراف توقف وكيل اللاعبين غرم العمري - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

أصدرت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الثلاثاء قرارًا بحق وسيط اللاعبين غرم بن سعيد العُمري، وذلك لمخالفته بعض نصوص ومواد لائحة العمل مع الوسطاء الخاصة بالاتحاد السعودي، وجاء القرار كالتالي:

1- منع وسيط اللاعبين غرم بن سعيد العُمري من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة عامٍ ميلادي اعتبارًا من تاريخ اليوم.

2- إلزام وسيط اللاعبين غرم بن سعيد العُمري بدفع غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم خلال 30 يومًا اعتبارًا من تاريخ القرار.

3- إلغاء عقد التمثيل المبرم مع اللاعب ” حسن جمال الحبيب “.