أمير مكة يستعرض مستجدات مشروعات النقل العام بجدة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

استعرض مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس اللجنة الوزارية المشرفة على النقل العام بالقطارات والحافلات في المنطقة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، آخر مستجدات مشروع النقل العام بجدة.

كما تم استعراض المشاريع التي سيتم تنفيذها للنقل العام بجدة بمشاركة القطاع الخاص وآلية تنفيذها وهي ترام الكورنيش الذي يمر بطريق كورنيش جدة الشمالي ويغطي الكورنيش بالكامل، كما يربط بين شمال أبحر مرورًا بالكورنيش الشمالي ووسط جدة، وحضر الاجتماع نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر، وأمين محافظة جدة الدكتور هاني أبو راس وعدد من المسؤولين.

كذلك تم مناقشة مشروع التاكسي البحري الذي يربط شرم أبحر بوسط وشمال جدة ويعتبر خط نقل بحري يربط شمال أبحر بالكورنيش الشمالي، والمشروع الثالث جسر أبحر بطول 350 م وعرض 74 م ويضم 8 مسارات للسيارات ويربط منطقة أبحر الشمالية بأبحر الجنوبية عبر مروره فوق شرم أبحر كمحور ربط رئيس.