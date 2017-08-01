185 ألف غرفة فندقية بمعايير عالمية تستقبل ضيوف الرحمن - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قال مدير عام الهيئة العامة لسياحة والتراث الوطني في العاصمة المقدسة، الدكتور فيصل الشريف، إن الهيئة تتابع خلال موسم حج هذا العام جاهزية أكثر من 185 ألف غرفة فندقية مصنفة وفق معايير ‏الهيئة المتوافقة مع أرقى معايير الإيواء المتعارف عليها عالميًا، بالإضافة إلى أنماط السكن الأخرى، استعدادًا لاستقبال أعداد ضيوف الرحمن الكبيرة لأداء فريضة الحج.

وتفقد ” الشريف ” ، مرافق الإيواء السياحي في المنطقة المركزية في مكة المكرمة، للوقوف على مدى جاهزيتها واستعداداتها لموسم الحج المقبل.

يأتي ذلك ضمن خطة الرقابة الموسمية، واستراتيجية الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني التي تعمل على تطوير وتنمية صناعة الضيافة في المملكة، بالتناغم مع خطط التنمية الوطنية الشاملة ورؤية المملكة 2030.

وأشار ” الشريف ” ، إلى أن ما تنفذه الهيئة يتواءم مع توجهات ‏مجلس التنمية السياحية بالمنطقة برئاسة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ووفق الخطط الموسمية للهيئة ‏العامة للسياحة والتراث الوطني بمتابعة وإشراف مباشر من سمو رئيس الهيئة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان.

واطلع الشريف، خلال جولته على إجراءات سير العمل والخدمات المقدمة للنزلاء من الحجاج، والتأكد من وجود تراخيص الإيواء السياحي بمختلف تصنيفات مرافق الإيواء السياحي، مشيدا بجهود العاملين في قطاع الضيافة وتفانيهم في خدمة ضيوف الرحمن، طالبًا منهم بذل المزيد من الجهود.

ودعا الشريف جميع المستثمرين ‏في قطاع إسكان الحجاج إلى تصنيف منشآتهم وفقًا لنظام التصنيف المعتمد من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بما يضمن الجودة التي تليق بقدسية مكة المكرمة، وتعكس نهضة وحضارة هذا الوطن وبما يعكس اهتمام وجهود القيادة الرشيدة.