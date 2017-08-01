وزير الإعلام اليمنى: الحوثيون وراء انتشار الكوليرا - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

قال معمر الإرياني وزير الإعلام اليمني، إن ميليشيات الحوثيين مسئولة عن انتشار وباء الكوليرا في اليمن، واعتقال وقتل وتشريد الصحفيين والإعلاميين وأن قوات الشرعية استطاعت تحرير 80% من الأراضي التي اغتصبها الحوثيون.

وأشار ” الإرياني ” في حوار لجريدة الأهرام المصرية، إلي دعم القاهرة الدائم لليمن منذ ستينيات القرن الماضي، موجها الشكر لمصر رئيسا وحكومة وشعبا، علي دعم الشرعية في اليمن.

وأكد علي دور الإعلام العربي في مساندة القضية لليمن وحكومته الشرعية، منذ بداية الانقلاب وحتي اللحظة، ولكنه تعرض لنوع من التشويه للحقائق، لذلك نطالب اشقاءنا في مصر وبقية الدول العربية، بالعودة والرجوع إلي المرجعيات والمؤسسات الإعلامية الرسمية والشخصيات السياسية المعتبرة والصحفيين لاستقاء المعلومات.