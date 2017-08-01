⁠⁠⁠⁠⁠التعليم و " تنسيقي " حجاج الداخل يدرسان خدمة أطفال ضيوف الرحمن - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

لخدمة أطفال الحجاج ورعايتهم أثناء أداء ذويهم لمناسك الحج، تدرس إدارة تعليم مكة المكرمة والمجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل إمكانية تنفيذ مبادرة تجرَّب لأول مرة خلال موسم حج هذا العام.

وناقش محمد الحارثي، مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة، مع الأمين العام للمجلس التنسيقي لمؤسسات وشركة خدمة حجاج الداخل، المهندس جمال شقدار، وعضو المجلس محمد سعد القرشي، إمكانية تنفيذ المبادرة، التي تهدف لتولي رعاية أطفال الحجاج حتى يتفرغ أهلهم للعبادة وأداء المناسك، وللتقليل من ظاهرة الأطفال التائهين.

وتتضمن المبادرة رعاية الأطفال الذين يحضرون برفقة ذويهم إلى مكة خلال موسم الحج من مختلف الفئات العمرية، باستضافتهم في إحدى مدارس المنقطة القريبة من المشاعر، وتوفير حراسات أمنية وتغذية لهم وتدريسهم بعض المناهج التعليمية.