استئصال نصف خصية مواطن أصيب بشظايا ألعاب نارية - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قال الدكتور أيمن السليماني، استشاري جراحة المسالك البولية؛ إن الفريق الطبي بمستشفى الملك فهد بجدة نجح في إجراء عملية حرجة لأربعيني أصيبت خصيته بشكل بالغ بشظايا بعض الألعاب النارية.

وأضاف ” السليماني ” أن طوارئ المستشفى استقبلت الحالة الحرجة لشخص مصاب بشظايا بعض الألعاب النارية ” طراطيع ” وجدها بحوش منزله وحاول إشعالها، إلا أنها لم تعمل، فألقى بها في منطقة نائية، وعندها اشتعلت وأصابت خصيته مباشرةً.

وبعد إجراء الفحوصات الطبية والمخبرية؛ تقرر إجراء عملية جراحية سريعة تكللت بالنجاح؛ حيث تم استئصال نصف الخصية المتضررة، وأفادت النتائج الطبية بأن المريض الآن يتمتع بحالة صحية جيدة ويستطيع مزاولة حياته الطبيعية والإنجاب.