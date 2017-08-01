⁠⁠⁠⁠⁠أمريكا: قطر منبراً للمتطرفين لنشر الإرهاب - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

طرحت لجنة فرعية في مجلس النواب الأمريكي مع خبراء، تحليلا مفصلا لأصول الأزمة القطرية الراهنة، فيما أشار معظم المتحدثين إلى التناقضات في السياسات القطرية، واصفين إياها بالبيئة المتسامحة مع تمويل الإرهاب والداعمة له.

وناقشت اللجنة الفرعية لمجلس النواب الأمريكي حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في جلسة استماع، السياسة الخارجية القطرية ودعم الدوحة للإرهاب.

ووصفت رئيسة اللجنة الجمهورية، ايليانا روس ليتينن، قطر بالبيئة المتسامحة مع تمويل الإرهاب.

وقالت روس ليتينن عن كاثرين باور، المسؤولة السابقة بوزارة الخزانة، أن السعودية و الإمارات سعتا إلى دفع الدوحة لاتخاذ إجراءات ضد ممولي الإرهاب ولكن ذلك لم يحصل ، كما وصف السيناتور الديمقراطي، ثيودور ديوتش، الأزمة بأنها نزاع حول دعم قطر ماليا لمجموعات تحمل إشكالية عميقة.

و أعرب ماثيو ليفيت، من معهد واشنطن، عن قلقه من توفير الدوحة منبرا للمتطرفين لنشر أيديولوجيتهم من خلال قناة الجزيرة.