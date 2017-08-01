 استدعاء ملايين البيض في هولندا - صحيفة صدى الالكترونية

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استدعاء ملايين البيض في هولندا

استدعاء ملايين البيض في هولندا
أمستردام(صدى):

قررت السلطات الهولندية اليوم الثلاثاء استدعاء ملايين البيض بعد تلوثها بمبيد حشري قد يكون له آثار سلبية على صحة المستهلكين.

وأوضحت متحدثة باسم هيئة الأمن الغذائي الهولندية إن البيض به مستويات مرتفعة من مبيد الفبرونيل، الذي قد تؤدي النسب المرتفعة منه إلى حدوث أضرار في الكبد والغدة الدرقية والكلى.

وكانت إحدى الشركات استخدمت المبيد للسيطرة على حشرات طفيلية في حظائرها وتم رصد آثار لهذا المبيد في بيض آخر، ولكن بمستويات منخفضة وتم اكتشاف المبيد الحشري في البيض في 30 مزرعة في المجمل .

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1859 ] نشر منذ 2 ساعتين

الحمد لله ربنا كريم انقذ الناس

[ عدد التعليقات: 31056 ] نشر منذ 27 دقيقة

الله يستر بستره الضافي ,,

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