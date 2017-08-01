فرقاطة تركية تصل ميناء " حمد " القطري - صحيفة صدى الالكترونية

الدوحة(صدى):

وصلت فرقاطة تركية إلى ميناء حمد جنوب شرق الدوحة، وفقًا لإعلان وزارة الدفاع القطرية، للانضمام إلى القوات التركية الموجودة في البلاد، والمشاركة في مناورات بحرية، وتمرينات عسكرية بين البلدين.

وقالت مديرية التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع في بيان أصدرته إن الفرقاطة التركية “ TCG GOKOVA ” التي وصلت قطر يصل عدد أفراد طاقمها إلى 214 فردًا، وأن المناورات من المقرر تنظيمها في مناطق ميناء حمد، وقاعدة الدوحة البحرية، والمياه الإقليمية القطرية، بين البحرية القطرية ونظيرتها التركية، بمشاركة الفرقاطة الأحدث في القوات المسلحة التركية.

وكانت أولى طلائع القوات التركية قد وصلت الدوحة، في 19 يونيو الماضي، وأجرت أول تدريباتها العسكرية في كتيبة طارق بن زياد، وشملت التدريبات عرضًا بالدبابات العسكرية داخل الكتيبة، ووصلت حتى الآن 6 دفعات من القوات التركية.

وشهدت قطر على مدار الشهرين الماضيين 5 تمرينات عسكرية قطرية غربية، بينها تمرينان بحريان مشتركان مع القوات البحرية الملكية البريطانية في 16 يوليو الجاري، بالإضافة إلى مناورتين مع قوات أمريكية في 16 و18 يونيو الماضي، وتمرينًا مع القوات البحرية الفرنسية في 22 من الشهر نفسه.