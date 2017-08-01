إنقاذ 13 شخصًا في حادث اصطدام سفينتين بالصين - صحيفة صدى الالكترونية

بكين(صدى):

أكدت السلطات في إقليم جيانجسو شرقي الصين، اليوم الثلاثاء، اصطدام سفينتي حاويات في نهر يانجتسي مساء أمس الاثنين، ما أدى إلى سقوط طاقم ركاب إحدى السفينتين البالغ عددهم 15 فرداً في الماء.

وانقلبت إحدى سفينتي نقل الحاويات وسقط أفراد طاقمها الـ15 في الماء، بعد وقوع حادث التصادم بالقرب من مدينة تايسانج شرقي البلاد، وأفاد مكتب الشؤون البحرية في بيان له بإنقاذ 13 شخصًا، فيما لا يزال اثنان في عداد المفقودين.

وسقطت نحو 183 حاوية في النهر، إثر انقلاب سفينة الحاويات، وتساعد أكثر من 40 سفينة من بينها قوارب إنقاذ وسفن قريبة من مكان وقوع الحادث؛ في عمليات البحث عن المفقودين واستعادة الحاويات، وقالت السلطات إن الحادث لم يسفر عن وقوع تلوث، مشيرة إلى أن التحقيق جار حالياً للوقوف على ملابسات الحادث.