⁠⁠⁠⁠⁠أرتفاع مؤشر سوق الأسهم عند مستوى 7109.27 نقطة - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أغلق مؤشر الأسهم السعودية اليوم الثلاثاء عند مرتفعًا 15.10 نقطة ليقفل عند مستوى 7109.27 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 3 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 125 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 85 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 113 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 58 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات صناعة الورق، ومبكو، ومسك، والخضري، ومجموعة السريع الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات صافولا، وشمس، والكيميائية، والشرقية للتنمية، وسوليدرتي تكافل، فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 1.71% .