⁠⁠⁠⁠⁠بالصور.. حاكم دبي ينقذ 3 أجنبيات من الصحراء - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. حاكم دبي ينقذ 3 أجنبيات من الصحراء
فاجأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، 3 سيدات أجنبيات بعد أن تعطلت إحدى دراجاتهن في صحراء دبي.
جاء ذلك بعد أن قررت 3 سيدات أجنبيات تأجير دراجات وركوبها لمسافة 50 كم عبر صحراء دبي.. مغامرة السيدات الصحراوية استمرت على ما يرام في أول 10 كم، حتى تعطلت إحدى الدراجات، الأمر الذي أخر وصول السيدات إلى هدفهن.
وكانت السيدات على بعد 10 كم في الصحراء، لكن لم يستجب متجر تأجير الدراجات لمكالمات هاتفهن الذي كانت بطاريته على وشك النفاد، ما زاد من وطأة الكارثة عليهن.
وفي هذه اللحظات العصيبة، إذ بالشيخ محمد بن راشد يمر مع فريقه الخاص ويشاهد النساء؛ في البداية لم تتمكن السيدات من تصديق أن الشيخ محمد معهن حقًا وينقذهن، وعندما أدركن ذلك اندهشن جدًا وابتهجن ولم يتوقفن عن شكره لمساعدته لهن، والتقطوا صورة جماعية بعد إصلاح الدراجة المعطلة.
نٌےـوِوِ🌸ٱٱٱل[ عدد التعليقات: 13546 ] نشر منذ 2 ساعتين
ارحمو عقولنا مرة فاجأ اماراتي تعطلت سيارتة وانقذة
والحين الاجنبيات والله لو انه سوبر مان
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18108 ] نشر منذ 2 ساعتين
حتى أنا احب المسلسلات الصحراوية🤗🤗🤗
الابهاوي[ عدد التعليقات: 271 ] نشر منذ 48 دقيقة
قرني
غرزة في صبخه في الشقيق من الساعه
٧ الصباح الي ٤ العصر
والله ما طلعني الشيول بي ٥٠٠ ريال
وماحد فزعلي
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18108 ] نشر منذ 39 دقيقة
مدير مركز خفر السواحل
راكان الأحمري شاب شروى من يقرى
لو كلمتهم جوك وماقصروا
تراهم من اعز اخويياي🤗
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18108 ] نشر منذ 28 دقيقة
انا لاجيت ابها بمرك
وبتعرف اسمي الحقيقي
ولعد صار لك شي
من جيزان الين ماتوصل المضيلف وساحل الليث وجده
بس دق وقل انا من طرف فلان بن فلان
وشف شلون يجونك🤗
نهار السلام[ عدد التعليقات: 395 ] نشر منذ 24 دقيقة
ياحليلهن . .
باين عليهن الارهاق والتعب ، ، ،
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18108 ] نشر منذ 22 دقيقة
عفوآ غلطت بالأسم
ريان ابوعبدالله الاحمري
هذي مشكلة الي يكتب وهو يسوق🤗
ٱمِےـل ٱلطٌےـيّےـٱر[ عدد التعليقات: 9811 ] نشر منذ 15 دقيقة
سوبرمان ع غفله 😊
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 1339 ] نشر منذ 13 دقيقة
قلنا لك يا خوي القرني لاتكتب📝 وإنت تسوق . بس ماتسمع الكلام الله يحفظك .🤐☺️
gn[ عدد التعليقات: 136 ] نشر منذ 5 دقائق
سوبرمان في كل لحظه يطلع
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه