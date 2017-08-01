⁠⁠⁠⁠⁠بالصور.. حاكم دبي ينقذ 3 أجنبيات من الصحراء - صحيفة صدى الالكترونية

أبو ظبي(صدى):

فاجأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، 3 سيدات أجنبيات بعد أن تعطلت إحدى دراجاتهن في صحراء دبي.

جاء ذلك بعد أن قررت 3 سيدات أجنبيات تأجير دراجات وركوبها لمسافة 50 كم عبر صحراء دبي.. مغامرة السيدات الصحراوية استمرت على ما يرام في أول 10 كم، حتى تعطلت إحدى الدراجات، الأمر الذي أخر وصول السيدات إلى هدفهن.

وكانت السيدات على بعد 10 كم في الصحراء، لكن لم يستجب متجر تأجير الدراجات لمكالمات هاتفهن الذي كانت بطاريته على وشك النفاد، ما زاد من وطأة الكارثة عليهن.

وفي هذه اللحظات العصيبة، إذ بالشيخ محمد بن راشد يمر مع فريقه الخاص ويشاهد النساء؛ في البداية لم تتمكن السيدات من تصديق أن الشيخ محمد معهن حقًا وينقذهن، وعندما أدركن ذلك اندهشن جدًا وابتهجن ولم يتوقفن عن شكره لمساعدته لهن، والتقطوا صورة جماعية بعد إصلاح الدراجة المعطلة.