سفارة المملكة بالقاهرة: رفض إصدار التصاريح خطة مدعومة من قِبل النظام - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

رفضت إيران وجود فريق سعودي للمشاركة مع الجهات الإيرانية المختصة في التحقيقات في الاعتداءات على السفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد، رغم الخطابات المتبادلة في هذا الشأن.

وأشارت سفارة المملكة بالقاهرة اليوم الثلاثاء إلى أن إيران تواصل أعمالها المنافية للمبادئ والمواثيق الدولية، كما تم تزويد سلطات طهران بأسماء الفريق السعودي، وتحديد الفترة من (25-29/ 12/ 2016) لوصول الفريق السعودي، لكن إيران ماطلت، وتم تحديد موعد بديل في الثالث من يوليو 2017.

وأوضحت السفارة أن السلطات الإيرانية طلبت من وفد المملكة بالأمم المتحدة إذناً للدخول إلى مقر السفارة والقنصلية بهدف استكمال التحقيقات في الواقعة، ورد الوفد بالموافقة شريطة وجود فريق سعودي أثناء الدخول وأن يحصل على نتائج التحقيقات، وهو ما تم الموافقة عليه.

وأشارت في بيان لها أنه تم بالفعل تم إصدار التأشيرات للفريق من مقر القنصلية الإيرانية بدبي، إلا أن السلطات الإيرانية عادت مرة أخرى للمماطلة ورفضت إصدار تصريح للموافقة على هبوط طائرة الفريق السعودي، وربطت ذلك بالتأشير لفريق زيارة المقرات الدبلوماسية الإيرانية وفريق رعاية شؤون الحجاج الإيرانيين بشكل متزامن.

وشددت على أن هذا الرفض يؤكد أن انتهاك حرمة ممثليات المملكة يعد عملية مرتبة ومدبرة، وليست رد فعل عفوياً من المواطنين الإيرانيين، بل جاءت ضمن خطة إيرانية للتصعيد مدعومة من قِبل النظام.