نافاس يعود إلى صفوف إشبيلية مرة أخرى - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

أكد إشبيلية المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الثلاثاء أنه ضم خيسوس نافاس مرة أخرى بعد أن ترك مانشستر سيتي عقب انتهاء عقده، وخاض الجناح الإسباني الدولي مباراته الأولى كلاعب محترف مع إشبيلية عام 2003 وشارك معه في 393 مباراة قبل انضمامه لمانشستر سيتي في 2013 مقابل 14.9 مليون جنيه إسترليني (19.7 مليون دولار).

وشارك نافاس (31 عاما) في 183 مباراة مع الفريق الإنجليزي وسجل ثمانية أهداف ليقوده لإحراز لقبين في الدوري الممتاز ومثلهما في كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

وقال إشبيلية في بيان: “ يعود خيسوس نافاس إلى دياره بنية أن يصبح أكثر لاعب خوضا لمباريات رسمية مع النادي الأندلسي ” .

ويحمل الرقم القياسي في عدد المباريات حاليا خوان أرزا إنيجو الذي شارك في 419 مباراة مع النادي الأندلسي وهو ثاني هداف لإشبيلية عبر تاريخه برصيد 204 أهداف.