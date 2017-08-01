السجن 8 سنوات لسعودي دعا لاسقاط نظامي المملكة والبحرين - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً بحق مواطن، وذلك بعد ثبوت إدانته بالمشاركة في تشييع جنائز بعض الهالكين في المواجهات الأمنية وترديد الهتافات المناوئة للدولة والداعية إلى إسقاطها وإسقاط حكم دولة البحرين.

كما ثبت للمحكمة تستره على شقيقه مع علمه أنه مطلوب أمنياً وتستره على أحد المطلوبين أمنياً مع علمه بمكان اختبائه مع عدد من المطلوبين أمنياً وإعداد وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال التقاطه صورتين ومقطع فيديو أحدها لمواقع أمنية وإرسالها إلى مجموعات في برامج التواصل الاجتماعي .

كما وجد في الأدلة الثبوتية صور تتضمن أخباراً ومواقع لرجال الأمن في هذه المجموعة بهدف تنبيههم عن أماكنهم لئلا يقبض عليهم.

وبناء على ذلك قررت المحكمة بأن يسجن لمدة ثماني سنوات من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن لمدة ثماني سنوات.