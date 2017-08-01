برشلونة تسعى لتعويض نيمار - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

في مباردة جيدة يسعى برشلونة الإسباني، إلى تعويض الرحيل المحتمل للبرازيلي نيمار دا، إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الجارية.

ويحظى الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد، باهتمام كبير من قبل برشلونة، للتعاقد معه هذا الصيف.

ووفقا لتقارير إعلامية فإن إدارة أتلتيكو مدريد رفعت قيمة الشرط الجزائي في عقد جريزمان هذا الصيف إلى 200 مليون يورو من أجل الحفاظ عليه، نظرًا لعقوبة الحظر التي يتعرض لها الفريق، بعدم إبرام أي تعاقدات حتى يناير المقبل.

ومن المقرر أن تقل قيمة الشرط الجزائي في عقد جريزمان الصيف المقبل إلى 100 مليون يورو مرة أخرى، وذلك عقب إزالة الحظر.

وأشارت التقارير، إلى أن العلاقات بين برشلونة وأتلتيكو مدريد جيدة، وحين يرحل نيمار عن البلوجرانا، ستحسم رغبة جريزمان الصفقة.