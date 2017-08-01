هروب موظفي صرافة سرقا 6.5 مليون درهم في دبي - صحيفة صدى الالكترونية

دبي(صدى):

تحقق الجهات المختصة بشرطة دبي، في بلاغات واردة لمركز شرطة نايف، ضد أحد محال الصرافة الواقعة في دائرة اختصاص المركز، بعد تجمع عدد كبير من المتضررين من العملاء، للشكوى من عدم تسليم أموالهم إلى مستحقيها في بلدانهم منذ عدة أيام، وتلقي أعذار واهية من موظفي شركة الصرافة، إذ تبين هروب اثنين من المديرين والاستيلاء على 6.5 ملايين درهم، وفقاً لأعمال الحصر من قبل صاحب الصرافة والموظفين.

ونقلت الصحف عن المصادر الأمنية أن قيمة المبالغ التي لم يتم تحويلها 6.5 ملايين درهم، بعدما تبين هروب اثنين من الموظفين المسؤولين عن المحل منذ عدة أيام خارج الدولةكما بلغ عدد البلاغات التي تم تسجيلها حتى ظهر أمس الأثنين ، وصلت لـ10 بلاغات من عملاء الصرافة، وأنه جارٍ حصر المتضررين من الأمر، وإجمالي المبالغ التي لم يتم تحويلها، والبحث جارٍ عن مسؤولي الصرافة، وهما من جنسية آسيوية.

وأفاد تالمصدر بأنه بالبحث والتحري عن الموظفين، تبين أنهما تمكنا من مغادرة الدولة، وجارٍ ملاحقتهما ، بينما يحاول صاحب الصرافة تسوية الأمر بشكل مؤقت مع المتضررين.