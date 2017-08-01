مجمع الملك فيصل بالطائف يبدأ العمل بالملف الطبي الإلكتروني - صحيفة صدى الالكترونية

حسين العلي(صدى):

بدأ مجمع الملك فيصل بمحافظة الطائف العمل بالملف الالكتروني والذي يشمل ملف المريض – السجلات الطبية – المواعيد – الطوارئ – المختبر – الصيدلية – الأشعة، وقد تم أرشفة الملفات الورقية الموجودة على النظام وبإمكان الطبيب طلب الأدوية والتحاليل ومشاهدة نتائجها عن طريق النظام والذي يضمن حفظ المعلومات وسرعة وسهولة الوصول لها من قبل الطاقم الطبي والمريض على حد سواء. وتقوم المنظومة الإلكترونية بتغطية المستشفى وبعض مراكز الرعاية الصحية الإشرافية بالإضافة الى أن النظام يحتوي على عدد من الأنظمة الطبية منها الملف الطبي الإلكتروني (EMR) ونظام أهلية العلاج، ونظام إدارة المواعيد الطبية، ونظام إدارة الحالات الطبية، و نظام المختبر (LIS)، و نظام الصيدلية (PIS)، ونظام الأشعة ، ونظام إدارة الأوامر الطبية (CPOE)، و نظام إدارة العمليات والطوارئ ، ونظام إدارة التمريض، ونظام إدارة مؤشرات الأداء (KPIs)، ونظام المراكز الصحية، وغيرها من الأنظمة المتخصصة والتي ستكون متاحة أيضاً من خلال بوابة و تطبيق إلكتروني للأجهزة الذكية .